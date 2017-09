Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 01. Oktober 2017, wird in der Gemeinde Holm (Kreis Pinneberg) das alljährliche Erntedankfest gefeiert. Im Zeitraum von ungefähr 13:00 bis 14:30 Uhr wird daher im Ort ein traditioneller Umzug mit circa 200 Teilnehmern zu Fuß und auf mitgeführten Themenwagen veranstaltet. Entlang der Umzugsstrecke wird eine vierstellige Zahl an Besuchern erwartet. Vor dem Hintergrund, dass die B 431 im Ortskern zusätzlich durch Sanierungsarbeiten voll gesperrt ist, dürfte mit unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen innerhalb Holms zu rechnen sein. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und rät Nicht-Besuchern der Veranstaltung die Ortschaft Holm weiträumig zu umfahren sowie die Medienvertreter um Veröffentlichung. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de