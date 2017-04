POL-SE: Itzehoe – Mehrere Unfälle auf der Autobahn

Bad Segeberg (ots) – Am Morgen ist es auf der Bundesautobahn 23 zu mehreren Glätte-Unfällen gekommen, infolgedessen die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Nord und Schenefeld derweil in beide Richtungen voll gesperrt ist. Bislang sind der Polizei fünf Unfälle gemeldet worden. Nähere Angaben über die einzelnen Unfallhergänge sowie mögliche Verletzte sind bislang nicht bekannt. Ursächlich für die Verkehrsunfälle war vermutlich eine glatte Fahrbahn aufgrund der aktuellen Witterung in dem Bereich. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de