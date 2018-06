Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende ist es im Seering zu einem Diebstahl eines VW Multivan T5 gekommen. Die Eigentümer hatten am Samstagmorgen (09.06.2018) den Verlust des Wagens durch bislang unbekannte Täter bemerkt und alarmierten daraufhin die Polizei. Am Freitag gegen 16.00 Uhr stand das Fahrzeug noch vor der Garagenzufahrt des Besitzers. Bei dem sechs Jahre alten Fahrzeug handelt es sich um ein Modell aus der Ausstattungsreihe Life/Comfortlife in braun. Die Räder hatten Original VW Aluspeichenfelgen. Die Polizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Norderstedt unter 040-52806-0. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de