POL-SE: Itzstedt / Polizei erbittet Hinweise nach diversen Sachbeschädigungen

Bad Segeberg (ots) – Im Laufe der letzten Woche wurden in Sülfeld mehr als 100 Verkehrszeichen, Mülleimer, Stromkästen, Ruhebänke und Spielplatzschilder mit schwarzer Farbe bemalt. Die meisten „Tags“ befanden sich am Wanderweg der ehemaligen EBO-Trasse zwischen der Elmenhorster Chaussee und dem Vierthof sowie im Wohngebiet um den Lindenweg und der Sportplatzzuwegung „An der Wildkoppel“. Es handelt sich meist um zwei Buchstaben, häufig wurde das Tag „GD“ gemalt. Zudem wurde auf dem Wanderweg ein zuvor sieben Meter hoher Apfelbaum mittig abgeknickt. Hinweise bitte an die Polizei Itzstedt unter 04535-6310. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de