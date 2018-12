Bad Segeberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in Itzstedt ist heute eine 47-Jährige schwer verletzt worden. Gegen 07:30 Uhr kam die Fahrerin eines Suzuki auf dem Sülfelder Weg, in Höhe Totenweg, alleinbeteiligt in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Auto streifte dabei einen Baum und landete schließlich auf dem Dach liegend im Straßengraben. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzte, die später von Rettungskräften in eine Klinik gebracht wurde. Im Bereich der Unfallstelle war die Fahrbahn aufgrund von überfrierender Nässe spiegelglatt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de