Bad Segeberg (ots) – Am Samstag ist es auf der Kreisstraße 47 (Verbindungsstraße zwischen B 432 und B 206) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Um 16:02 Uhr befuhr ein 55-jähriger Radfahrer aus Bad Segeberg die Dorfstraße aus Mözen kommend in Richtung K 47. An der Einmündung K 47 / Dorfstraße bog er, ohne auf den vorfahrtsberechtigen Verkehr zu achten, nach links auf die K 47 ein, um von dort weiter in Richtung B 206 zu fahren. Dabei übersah er einen 19-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Segeberg, der die K 47 von der B 432 kommend in Richtung B 206 befuhr. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß im Einmündungsbereich nicht mehr verhindern. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum in Hamburg gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos wurde die K 47 voll gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de