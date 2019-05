Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagabend, den 20.05.19, ermittelt die Polizei in Kaltenkirchen einen Mann, der mit 3,35 Promille Auto gefahren war. Den Hinweis erhielten die Beamten von einem Zeugen, dem der Fahrer gegen 20:00 Uhr in der Alvesloher Straße aufgefallen war. Die Polizeibeamten fahndeten nach dem Pkw und konnten dies auf einem Grundstück in Kaltenkirchen auffinden. Als die Polizisten sich an der Haustür bemerkbar machten, trafen sie auf einen 46-Jährigen, der bestritt gefahren zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,35 Promille. Daraufhin entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de