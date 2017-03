POL-SE: Kaltenkirchen, Am Bahnhof / Polizei bittet um Mithilfe bei der Ermittlung eines Tatverdächtigen

Bad Segeberg (ots) – Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht jetzt mit Fotos einen Unbekannten, der im Oktober 2016 junge Mädchen mit Nacktbildern belästigt haben soll (siehe hierzu: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3452997 ). Der unbekannte Mann zeigte am 08.10.16 zwei weiblichen Jugendlichen auf dem Bahnsteig in Kaltenkirchen Bilder auf seinem Handy von einem Penis. Wenig später zeigte er drei Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren auf dem Bahnhofsvorplatz in Kaltenkirchen unaufgefordert einen pornografischen Film und Penisbilder. Der Mann befand sich zuvor in der Bahn, die aus Richtung Hamburg kam. Den Geschädigten gegenüber gab er an, dass er aus Hamburg komme. Während der Tatausführung konnten die Geschädigten Bilder vom Tatverdächtigen aufnehmen, die jetzt veröffentlicht werden. Wer kennt den unbekannten Mann? Er ist ungefähr 20 Jahre alt und schlank. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Windjacke, eine Hose mit seitlichen Taschen sowie rote Schuhe. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de