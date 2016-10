POL-SE: Kaltenkirchen, Am Bahnhof / Unbekannter belästigt junge Mädchen mit Nacktbildern

Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, dem 8.10.16, ist es in Kaltenkirchen im Bahnhofsbereich zu zwei Vorfällen gekommen, bei denen ein Unbekannter jungen Mädchen Nacktbilder zeigte. Gegen 16.30 Uhr verließ ein junger Mann zusammen mit zwei 15-jährigen Mädchen aus dem Kreis Segeberg eine AKN-Bahn und sprach die beiden auf dem Bahnsteig des Hauptbahnhofs Kaltenkirchen an. Er zeigte den Mädchen Bilder auf seinem Handy, auf denen nach seinen Angaben sein Penis abgebildet war. Gegen 17.20 Uhr verwickelte ein junger Mann drei Mädchen aus Kaltenkirchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren auf dem Bahnhofsvorplatz in ein Gespräch und zeigte ihnen unvermittelt Handybilder von seinem Glied. In beiden Fällen sind Strafanzeigen unter anderem wegen Verbreitung pornografischer Schriften gefertigt worden. Aufgrund der Zeugenbeschreibung ist davon auszugehen, dass es sich um den gleichen Täter handelt. Er soll ungefähr 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Windjacke, eine dunkelgrüne Hose mit seitlichen Taschen sowie rote Schuhe. Wer Hinweise zu dem jungen Mann machen kann oder ebenfalls von ihm angesprochen wurde, melde sich bitte bei der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551/8840. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de