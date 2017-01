POL-SE: Kaltenkirchen, Am Markt / Einbruch in Bäckerei

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in eine Bäckerei in Kaltenkirchen eingebrochen worden, infolgedessen die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet. Gegen 00.30 Uhr hörte ein aufmerksamer Anwohner verdächtige Geräusche aus dem Inneren der Bäckerei und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung stiegen auf der Rückseite des Gebäudes zwei Personen aus dem Fenster, die zu Fuß in Richtung Hüttmannstraße flüchteten. Eine Verfolgung der beiden Täter verlief erfolglos. Das Täterduo hatte zuvor die Eingangstür der Bäckerei gewaltsam geöffnet, die Kasse im Verkaufsraum aufgebrochen und einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag erbeutet. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die beiden Einbrecher waren dunkel gekleidet, einer der beiden trug eine graue Wollmütze. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551/8840 um Zeugenhinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de