Bad Segeberg (ots) – Heute Mittag ist ein Arbeiter auf einer Baustelle in Kaltenkirchen aus dem 2. Stock gestürzt und an der Unfallstelle verstorben. Der 55-jährige aus dem Kreis Segeberg war im Glockengießerwall auf einer Baustelle für den Neubau eines Geschäftshauses mit Arbeiten an einem Balkon im 2. Stock beschäftigt, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach unten stürzte. Die alarmierten Rettungskräfte versuchten noch vor Ort die Person zu reanimieren. Dies gelang leider nicht, so dass der Arbeiter an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Kriminalpolizei Bad Segeberg übernommen und dauern noch an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de