Bad Segeberg (ots) – Am Samstagabend (01.12.2018) setze ein brennender Müllbeutel einen Balkon im Dachgeschoss in Brand, nachdem zwei Männer dort kurz zuvor grillten. Gegen 21.45 Uhr wurde starke Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung in der Hamburger Straße gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten einen Balkonbrand fest und versuchten, das Feuer mit Hilfe von wassergefüllten Küchenschüsseln zu löschen, ehe kurze Zeit später die Feuerwehr eintraf und den Brand endgültig löschte. Personen wurden nicht verletzt. Teile der Gebäudedämmung und des Balkons wurden durch den Brand beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte eine selbstgebaute Grillvorrichtung einen Müllsack auf dem Balkon in Brand gesetzt haben. Die Flammen griffen dann auf Gebäudeteile über. Die Ermittlungen zur fahrlässigen Brandstiftung hat die Kriminalpolizei Bad Segeberg übernommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de