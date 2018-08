Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag ist es im Stadtgebiet zu drei Bränden gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Kurz nach Mitternacht meldete eine Anwohnerin aus der Putlitzer Straße ein Feuer auf dem nahen Spielplatz. Die eingesetzten Beamten stellten eine brennende Parkbank fest. Diese konnte mit Feuerlöschern seitens der Polizisten nicht gelöscht werden. Erst die Feuerwehr konnte die Flammen bändigen. Ein angrenzender Zaun und ein Baum wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Um 00:20 Uhr geriet an der Bushaltestelle des Gymnasiums im Flottkamp eine Hecke in Brand, die durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen gelöscht werden konnte. Zuvor sollen sich in der Nähe zwei junge Männer im geschätzten Alter von ungefähr 18 Jahren auf einer Bank aufgehalten haben. Ob die Männer im Zusammenhang mit dem Geschehen stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen. Diese sollen in Richtung der Schule davongegangen sein. In der Von-Bodelschwingh-Straße brannten um kurz vor 01:00 Uhr zwei Abfallcontainer auf einem Garagenhof vor der Einfahrt zur Gartenkolonie. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Brände ist von einem Zusammenhang auszugehen. Die Beamten des Polizeireviers Kaltenkirchen haben die Ermittlungen übernommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere die beiden jungen Männer. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04191 30880 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de