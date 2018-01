Bad Segeberg (ots) – Am Nachmittag des vergangenen Donnerstag hat ein Bus durch eine offenstehende Klappe des Motorraums mehrere parkende Pkw in der Schützenstraße beschädigt. Kurz nach 16 Uhr befuhr der Bus die Schützenstraße vom Markt kommend in Richtung Kaltenkirchener Straße. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich die links am Fahrzeug befindliche Motorraumklappe geöffnet und schlug im Bereich zwischen Am Markt und Bahnhofstraße gegen drei am linken Fahrbahnrand in Richtung Markt geparkte Autos. Offenbar durch den 69-jährigen Fahrer unbemerkt schlug die Klappe gegen ein Fahrzeug aus dem Kreis Pinneberg, einen Segeberger Opel sowie einen roten Pkw. Ein Zeuge konnte den Unfallfahrer schließlich auf sein Missgeschick hinweisen. Das Polizeirevier Kaltenkirchen hat die Ermittlungen übernommen und konnte bisher zwei geschädigte Fahrzeughalter feststellen. Bislang unbekannt ist der Besitzer des roten Pkw, der einen Schaden auf der Fahrerseite oder im linken Frontbereich haben dürfte. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fahrzeuge in der Königstraße, Am Markt oder in der Schützenstraße beschädigt worden sein könnten. Eventuelle Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich unter 04191 30880 mit der Polizei Kaltenkirchen in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de