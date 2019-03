Bad Segeberg (ots) – Zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer Seniorin ist es in den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages in Kaltenkirchen gekommen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein noch Unbekannter gegen 1 Uhr über eine geöffnete Terrassentür ein Wohnzimmer in der Straße Krauser Baum. Dort entblößte der Mann sein Geschlechtsteil und flüchtete anschließend wortlos. Der Gesuchte soll etwa 1,70 Meter bis 1,72 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Sein Gesicht mit einer leicht spitzen Nase soll er mit Hilfe einer Kapuze verborgen haben. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler aus Bad Segeberg unter 04551 8840 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de