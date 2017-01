POL-SE: Kaltenkirchen, Feldstraße / Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hindert betrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Nachmittag ist es in Kaltenkirchen, im Bereich der Feldstraße zu einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr gekommen. Mit der Hilfe eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 27-Jähriger fuhr gegen 13.50 Uhr mit seinem Ford Focus in der Feldstraße ohne erkennbaren Grund rechts gegen den Kantstein, infolgedessen der vordere rechte Reifen beschädigt wurde und vollständig die Luft verlor. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Ein hinterherfahrender Fahrzeugführer versuchte vergeblich ihn mithilfe der Lichthupe auf den platten Reifen aufmerksam zu machen. In Höhe der Hamburger Straße hielt der Fahrzeugführer dann doch an. Als der Zeuge an das Fahrzeug herantrat, gab der junge Mann nach Aussage des Zeugen „Vollgas“. Der Zeuge ließ sich nicht abschütteln und setzte seine Verfolgung mit seinem Wagen fort. Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brauerstraße stellte der Fahrer des Ford Focus sein Fahrzeug ab, stieg aus und entfernte sich mit auffällig wankendem Gang vom Fahrzeug. Laut Zeugenaussage vergewisserte sich der Fahrer, ob er seinen Verfolger abgehängt habe und begab sich dann wieder zu seinem Fahrzeug. Der in einiger Entfernung parkende Zeuge eilte zu dem Mann und zog ihn aus dem Wagen, um die Weiterfahrt zu verhindern. Es folgte ein Handgemenge zwischen den beiden, bei dem letztendlich der augenscheinlich betrunkene Fahrzeugführer zu Fuß in Richtung Schulstraße flüchten konnte. Beide Männer blieben hierbei unverletzt. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen die Polizeibeamten den Flüchtigen in der Nähe des Parkplatzes an. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellten sie bei ihm einen Atemalkoholwert von 2 Promille fest. Im weiteren Verlauf veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann aus Bad Bramstedt muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de