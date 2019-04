Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es an der Hamburger Straße in Höhe der Brauerstraße zum Brand eines im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses gekommen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 9:20 Uhr bemerkten mehrere Passanten und Anwohner den entstandenen Brand und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Trotz eines raschen Eingreifens mit einem hohen Kräfteaufgebot wurde ein großer Teil des bereits errichteten Dachstuhls ein Raub der Flammen. Durch die Vielzahl an Einsatzkräften kam es in den angrenzenden Bereichen zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Aktuell finden an dem Gebäude Nachlösch- und Aufräumarbeiten statt. Im Anschluss erfolgt die Beschlagnahme des Brandorts durch Polizeibeamte. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de