Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, den 08.12.18, ereignete sich in Kaltenkirchen eine gefährliche Körperverletzung, bei der ein 31-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Gegen 05:00 Uhr waren nach bisherigen Ermittlungen mindestens drei Personen in Streit geraten. In dessen Verlauf erlitt ein 31-Jähriger eine schwere Verletzung durch ein Messer. Nach einer Notoperation befindet er sich außer Lebensgefahr. Ein 45-jähriger Tatverdächtiger aus Kaltenkirchen wurde noch in der Nacht durch die Polizei vorläufig festgenommen. Er bestreitet die Tat und wurde nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wieder entlassen, da sich der Tatvorwurf nicht aufrechterhalten ließ. Wie genau es zu dieser Verletzung gekommen ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise zum Tathergang. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de