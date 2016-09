POL-SE: Kaltenkirchen, Hamburger Straße Polizei bittet um Hilfe nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Tage ist es in der Hamburger Straße in Kaltenkirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 13- Jahre altes Mädchen leicht verletzt wurde. Da der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs die Fahrt fortsetzte, ohne seine Personalien zu hinterlassen, bittet die Polizei um Mithilfe. Gegen 13 Uhr wollten zwei 13- jährige Mädchen aus dem Kreis Segeberg die Hamburger Straße in Höhe der Bücherei in Richtung des Lokals „Feuerstein“ überqueren. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen übersahen sie hierbei einen von links kommenden silbernen Kombi, der eines der Mädchen am Bein verletzte. Der Fahrer und die Beifahrerin seien ausgestiegen und hätten sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens erkundigt, jedoch ohne die Personalien zu hinterlassen, die Unfallstelle wieder verlassen. Der Fahrer soll zwischen 70 und 80 Jahren alt gewesen sein und einen grauen Vollbart getragen haben. An der Unfallstelle hatte eine Frau mit ihrem Fahrzeug angehalten, die den Unfall beobachtet und ihre Hilfe angeboten hatte. Die Polizei Kaltenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, dass sich der Fahrer des am Unfall beteiligten Wagens und die Zeugin unter 04191/30880 melden mögen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de