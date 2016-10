POL-SE: Kaltenkirchen, Holstenstraße / Einbruchschutzveranstaltung am 30.10.16

Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 30.10.16, findet von 13.00 bis 17.00 Uhr, anlässlich der bundesweiten Aktion „Tag des Einbruchschutzes“ eine Einbruchsschutzveranstaltung in Kaltenkirchen statt. Veranstaltungsort ist das Forum im Rathaus der Stadt Kaltenkirchen, Holstenstraße 14. Wie sicher ist mein Zuhause eigentlich? Haben Sie sich nicht auch schon diese Frage gestellt? Und diesen Gedanken schnell verworfen, denn: “ Ach, mir passiert das doch nicht!“ Leider stehen die jährlich steigenden Fallzahlen des Wohnungseinbruchsdiebstahls in der Bundesrepublik diesem Satz oder Gedanken entgegen. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Einbruchs zu werden, steigt in Deutschland von Jahr zu Jahr. Für so manchen Bürger beginnt nach einem Einbruch eine lange Leidenszeit. Die psychischen Folgen können enorm sein, viele fühlen sich nicht mehr wohl in den eigenen vier Wänden, es kann zu Angstzuständen kommen und in einigen Fällen wird die Wohnung schließlich aufgegeben. Mit der gemeinsamen Veranstaltung wollen die sogenannten Facherrichter, der Weiße Ring und die Polizeidirektion Bad Segeberg, Sachgebiet Prävention, folgendes erreichen: – Mit Ihnen zum Thema ins Gespräch kommen – Aktuelle Sicherungsmöglichkeiten für Ihre Immobilie/Ihre Wohnung/ Ihr Geschäft vorstellen – Hilfsangebote nach einer Einbruchstat aufzeigen (Opferhilfe) – Tipps für das richtige Verhalten zur Verhinderung eines Einbruchs geben – Staatliche Fördermittel vorstellen – Ihr Sicherheitsgefühl stärken Die Angebote aller beteiligten Institutionen werden im Forum des Rathauses der Stadt Kaltenkirchen durch Informationsstände dargestellt. Schauen Sie doch vorbei und informieren sich. Der Eintritt ist kostenlos. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de