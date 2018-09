Bad Segeberg (ots) – Bereits am Sonntag, den 05.08.18, kam es in der Kaltenkirchener Heide u.a. zu einem versuchten Raub und einer Sachbeschädigung. Ein Naturschutzbeauftragter war mit einem Pkw in dem Schutzgebiet unterwegs, als er gegen 18:00 Uhr auf eine Gruppierung von 7-8 Motocross-Fahrern mit bunter Motorradbekleidung traf. Diese umfuhren mehrfach den Pkw, beschädigten diesen und versuchten eine Kamera zu rauben. Heute führte der Geschädigte zusätzlich an, dass ein Ehepaar mit Hund den Vorfall beobachtet haben soll. Dieses Ehepaar wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840 als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

