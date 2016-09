POL-SE: Kaltenkirchen, Krückauring und Brookweg / Unbekannte Täter beschädigten mehrere Fahrzeuge

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag sind mehrere Fahrzeuge in Kaltenkirchen von Unbekannten beschädigt worden. Die Randalierer traten unter anderem mehrere Außenspiegel von Fahrzeugen ab, die in den Straßen Krückauring und Brookweg abgestellt waren. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die zur besagten Zeit den Krückauring oder den Brookweg befahren haben, werden gebeten, etwaige Beobachtungen unter der Tel.: 04191-30880 bei der Polizei in Kaltenkirchen zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de