Bad Segeberg (ots) – Am 23.10.18 um 07:35 Uhr wurde eine 16-Jährige in Kaltenkirchen von einem Mann „merkwürdig“ angesprochen. Der unbekannte Mann habe die Jugendliche aus Kaltenkirchen auf einem Sandweg, der parallel zur Süderstraße entlang läuft und an der Straße Flottkamp endet, mehrfach angesprochen. Die Jugendliche versuchte daraufhin vergeblich den Mann abzuschütteln. Dem Mann gelang es, das Mädchen am Arm festzuhalten. Jedoch konnte sich die Jugendliche befreien und weglaufen. Bereits vor den Ferien soll der gleiche Mann das Mädchen im Bereich des Hofweges schon einmal merkwürdig angesprochen haben. Der unbekannte Mann soll ca. 170cm groß, Mitte 30 Jahre alt und leicht untersetzt sein. Sein Erscheinungsbild war mitteleuropäisch. Getragen haben soll der Mann eine schwarze Mütze und Hose sowie eine dunkle Regenjacke. Aufgrund einer sehr undeutlichen Aussprache des Mannes war vieles, was er sagte, inhaltlich nicht zu verstehen. Das Polizeirevier Kaltenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Beobachtungen und weitere Hinweise über ähnliche Fälle nehmen die Ermittler unter 04191-30880 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de