POL-SE: Kaltenkirchen, Pinneberg Folgemeldung: Ermittlung zweier Täter nach schwerem Raub

Bad Segeberg (ots) – Am 19.05.16 war es in Kaltenkirchen zu einem Raubüberfall auf einen Fischverkäufer gekommen, bei dem der Haupttäter und der Mittäter flüchten konnten. Bezugsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3332036 Durch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Bad Segeberg konnten nun die beiden Beschuldigten überführt werden. Am 11.10.16 durchsuchten mehrere Polizeibeamte vier Objekte, infolgedessen umfangreiches Beweismittel sichergestellt wurde. Die Kriminalbeamten konnten einen 20-Jährigen aus Pinneberg und einen 21-Jährigen aus Rendsburg als Täter ermitteln. In ihren Vernehmungen legten beide ein Geständnis ab. Sie müssen sich nun in einem Gerichtsverfahren wegen schweren Raubes verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de