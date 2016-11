POL-SE: Kaltenkirchen / Polizei erbittet Hinweise nach zwei Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 03.11.16, kam es in Kaltenkirchen tagsüber zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr wurde in ein Haus in der Neidenburger Straße eingebrochen. Der oder die Täter durchwühlten zwei Wohnräume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Gegen 19.50 Uhr wurde dann noch ein Einbruch im Krückauring gemeldet. Hier war im Laufe des Tages Schmuck entwendet worden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de