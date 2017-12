Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag hat das Polizeirevier Kaltenkirchen Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet durchgeführt. In der Barmstedter Straße stellten die Beamten insgesamt fünfzehn Überschreitungen fest – „Spitzenreiter“ im negativen Sinne war ein Fahrzeugführer, der statt der erlaubten 50 km/h mit 82 km/h unterwegs war. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße. Die zweite Messung in einer 30-Zone im Wohngebiet Wulfskamp erbrachte elf weitere Verstöße, wobei die höchste gemessen Geschwindigkeit bei 54 km/h lag. Insgesamt dauerten die Kontrollen annährend vier Stunden. Auch in Zukunft wird das Polizeirevier Kaltenkirchen wieder das Tempo des Fahrzeugverkehrs überwachen, um Unfällen vorzubeugen und den Straßenverkehr sicherer zu machen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de