Bad Segeberg (ots) – Das Polizeirevier in Kaltenkirchen ist in der Zeit von Mittwoch (12.09.18) bis Dienstag (18.09.18) wegen Bau- und Sanierungsarbeiten vorrübergehend geschlossen. Für den Zeitraum steht die Polizeistation in Henstedt-Ulzburg oder auch jede andere Polizeidienststelle den Bürgern zur Verfügung. Die Streifentätigkeit wird wie gewohnt in Kaltenkirchen fortgesetzt. In dringenden Fällen steht selbstverständlich der Polizeinotruf 110 zur Verfügung. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de