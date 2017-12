Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es in der Holstenstraße zu einem Raub auf ein Tabakwarengeschäft gekommen, bei dem der Täter Zigaretten und Bargeld erbeutet hat. Kurz vor 07:00 Uhr betrat ein Maskierter unmittelbar nach Öffnung des Ladens die Räumlichkeiten und forderte von der 34jährigen Angestellten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Neben dem Geld im mittleren dreistelligen Bereich nahm der Mann noch mehrere Stangen Zigaretten an sich. Anschließend floh der Räuber in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Identität und Fluchtrichtung des Täters geben können. Dieser soll 1,70 bis 1,75 m klein, von korpulenter Statur und ungefähr 30 Jahre alt sein. Die Person war mit einer schwarzen Hose mit vertikalverlaufenden hellen Streifen an den Außenseiten der Beine und einer mehrfarbigen Jacke mit aufgesetzter Kapuze bekleidet. Die Jacke war im Arm- und Schulterbereich dunkel, im unteren Bauch- und Rückenbereich hell. Vor das Gesicht hatte er zur Tatzeit ein weißes Tuch gezogen. Zudem trug der Täter schwarze Lederhandschuhe. Etwaige Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter 04551 8840 an die Kriminalpolizei Bad Segeberg. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de