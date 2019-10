Bad Segeberg (ots) – Am 28.10.2019, gegen 19:45 Uhr ist es in Kaltenkirchen in der Hamburger Straße am Durchgang zwischen dem Parkhaus und Holstenplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem flüchtigen Rollerfahrer und einem Fußgänger gekommen. So befand sich ein 18jähriger Kaltenkirchener in dem Durchgang eines Wohn- und Geschäftshauses in der Hamburger Straße 51, welcher von der Parkpalette zum Holstenplatz (Bahnhof Kaltenkirchen) führt. Seinen Angaben zufolge wurde er plötzlich rückwärtig von einem Roller-Fahrer erfasst und durch den Anprall mit einer kurzen Bewusstlosigkeit zu Boden geschleudert. Nähere Details zu dem flüchtigen Roller-Fahrer konnten nicht erlangt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04191-3088-0 Polizeidirektion Bad Segeberg – zZt. Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 040 / 528 06 -205 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de