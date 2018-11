Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 22.11.18, kam es in Kaltenkirchen zu einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Schulstraße. Ein 31-Jähriger aus Litauen hatte gegen 11:00 Uhr Lebens- und Genussmittel sowie Pflegeprodukte entwendet und war dabei beobachtet worden. Die zur Hilfe gerufene Polizei stellte fest, dass es bereits der dritte Ladendiebstahl innerhalb kürzester Zeit war. Da er außerdem über keinerlei Bargeld verfügte und auch keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde der 31-Jährige daraufhin vorläufig festgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde eine Vorführung beim Amtsgericht in Neumünster angeregt. Seit dieser Vorführung sitzt der 31-Jährige in der Justizvollzugsanstalt ein und wartet auf seine Verhandlung, die auf nächste Woche terminiert ist. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de