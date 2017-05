POL-SE: Kaltenkirchen, Seebeckstraße / Polizei erbittet Hinweise nach Einbruch in Kaffeerösterei

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Samstagmittag, den 29.04.17, bis Dienstagmorgen, den 02.05.17, kam es in Kaltenkirchen zu einem Einbruch in eine Kaffeerösterei. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle in der Seebeckstraße und entwenden etwa fünf Tonnen ungerösteten Rohkaffee in Säcken. Die Kaffeesäcke wiegen jeweils rund 70 kg. Zum Abtransport des Stehlgutes muss ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Tat, eventuelle Vorbereitungshandlungen oder das Fahrzeug beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04551-8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de