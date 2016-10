POL-SE: Kaltenkirchen, Stadtgebiet / Verkehrskontrollen

Bad Segeberg (ots) – Am Montagnachmittag, den 17.10.16, führten fünf Polizeibeamte des Polizeireviers Kaltenkirchen Stand- sowie Mobilkontrollen in Kaltenkirchen durch. Die Beamten kontrollierten in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18 Uhr, diverse Fahrzeuge und stellten insgesamt 16 Ordnungswidrigkeiten fest. 12 Fahrzeugführer hatten den Sicherheitsgurt nicht vorschriftsmäßig angelegt. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür 30 Euro Verwarngeld vor. Dreimal telefonierten Fahrzeugführer während der Fahrt. Für diesen Verstoß müssen 60 Euro bezahlt werden. Außerdem erhalten die Fahrer einen Punkt in Flensburg. An einem Fahrzeug wurden die Vorschriften im Umgang mit roten Kennzeichen nicht eingehalten. Im Vordergrund der Verkehrskontrolle stand die Absicht, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Wer sich beim Autofahren nicht anschnallt, riskiert schwere bis tödliche Verletzungen, wenn ein Unfall passiert. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de