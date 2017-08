Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Samstag ist es in Kaltenkirchen zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen, die für den Autofahrer an einer Laterne endete. Der 57jährige Fahrer aus dem Kreis Segeberg befuhr am frühen Nachmittag mit seinem Pkw Nissan den Kreisverkehr am Flottkamp, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem er mehrere Meter auf dem Grünstreifen zurückgelegt hatte, stoppte schließlich ein Laternenmast die gefährliche Fahrt. Wie eine anschließende Atemalkoholkontrolle ergab, war der Fahrer mit 2,42 Promille stark alkoholisiert. Der Fahrer blieb unverletzt, erhielt jedoch ein Fahrverbot. An der Laterne entstand geringer Sachschaden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Markus Bitter Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de