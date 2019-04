Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Nachmittag ist es im Bereich der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind gekommen, infolgedessen die Polizei vor dem Hintergrund einer sich anschließenden Unfallflucht weitere Zeugen sucht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge schnitt ein dunkler Kombi gegen 16:30 Uhr beim Verlassen des dortigen Penny-Parkplatzes nach links in die Schulstraße einen zwölfjährigen Jungen auf einem Fahrrad, so dass der Schüler aus Kaltenkirchen im Rahmen eines Ausweichmanövers seinerseits stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Sachschaden blieb aus. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Etwaige Beobachtungen und Hinweise bitte unter 04191-30880 an die Polizei Kaltenkirchen. Weiter fordern die Ermittler die Fahrerin oder den Fahrer des in Rede stehenden Fahrzeugs auf, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de