Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 20.08.19, führten zwei Beamte des Polizeireviers Kaltenkirchen im Stadtgebiet Verkehrskontrollen durch. In der Zeit von 14:00 bis 18:30 Uhr stellten sie diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten fest: ein Rotlichtverstoß, drei Gurtverstöße, sieben Handynutzungen, eine Trunkenheit im Verkehr (0,72 Promille) und ein beklebtes Kennzeichen. In drei Fällen führte die Kontrolle zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de