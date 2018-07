Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch (25.07.2018) ist es zwischen Kaltenkirchen und Kisdorf zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen, wobei sich ein Unfallbeteiligter vom Unfallort entfernte. Um 11:45 Uhr befuhr ein 63-Jähriger aus Henstedt-Ulzburg mit seinem Fiat Wohnmobil die Kaltenkirchener Straße aus Kaltenkirchen kommend in Richtung Kisdorf. Auf der Strecke kam es zu einem Kontakt / seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches möglicher Weise zu weit mittig fuhr und dabei den Außenspiegel und die linke Fahrzeugseite des Wohnmobils beschädigte. Der andere Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. In dem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Henstedt-Ulzburg nach mögliche Zeugen des Unfalls. Der andere Verkehrsteilnehmer wird aufgefordert, sich unverzüglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeistation Henstedt-Ulzburg unter Tel. 04193 / 99130. Angaben zu dem anderen Verkehrsteilnehmer konnte der Geschädigte nicht machen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de