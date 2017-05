POL-SE: Kaltenkirchen / Vermisster Herr H. wieder da

Bad Segeberg (ots) – Der am Sonntagmittag, den 28.05.17, als vermisst gemeldete Herr H. (siehe hierzu: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3646222) wurde gegen 22.00 Uhr von zwei Passantinnen in Heidmoor angetroffen. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de