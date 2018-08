Bad Segeberg (ots) – Aufgrund technischer Probleme hat das Polizeirevier Kaltenkirchen vorübergehend eine geänderte Erreichbarkeit. Diese lautet ab sofort 04193 9913-13. Hierüber erreichen Sie die Kaltenkirchener Kollegen in der Hamburger Straße 62. In dringenden Fällen ist wie gewohnt der Polizeinotruf 110 zu wählen. Die Dienststelle in Kaltenkirchen ist darüber hinaus regulär besetzt und kann somit auch persönlich aufgesucht werden. Die Behebung der technischen Probleme werden wir gesondert nachmelden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

