Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag ist es in der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein silberfarbener VW in einen geparkten Kia gefahren und anschließend geflohen ist. Nach ersten Zeugenangaben soll um 02:08 Uhr ein silberner VW, vermutlich Modell Golf, derart stark in das Heck des geparkten Kia gefahren sein, dass dieser aus seiner Parkposition verschoben wurde und gegen eine Laterne prallte. Im Nachgang beobachteten Anwohner zwei junge Männer außerhalb des Volkswagens, die sich den Schaden ansahen und kurz darauf mit dem im vorderen rechten Bereich beschädigten Wagen davonfuhren. Das Fahrzeug hätte sich schwerlich starten lassen und soll beim Fahren deutliche Schleifgeräusche verursacht haben. Ein Mann wird als circa 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 m groß und schlank beschrieben. Er soll halblanges blondes Haar und eine braune Winterjacke getragen haben. Die zweite Person soll Anfang bis Mitte 20 Jahre alt und dunkel bekleidet gewesen sein. Zu dem VW Golf ist neben der Ortskennung für Bad Segeberg bekannt, dass das Kennzeichen den Buchstaben „N“ enthalten soll. Das Polizeirevier Kaltenkirchen hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bzw. deren Insassen geben können. In welcher Werkstatt ist möglicherweise ein entsprechender silberfarbener VW Golf mit einem Frontschaden vorgestellt worden? Etwaige Zeugen melden sich bitte unter 04191 308818. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de