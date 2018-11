Bad Segeberg (ots) – Im Bereich Kaltenkirchen wurden am Dienstag, den 06.11.18, neun Wohnungseinbrüche bzw. Einbruchsversuche angezeigt. Betroffen waren Wohnungen/Häuser in folgenden Orten: Kaltenkirchen, Flottmoorring; Hagen, Hitzhusener Straße und Hauptstraße; Hitzhusen, Kurzer Kamp; Henstedt-Ulzburg, Am Trotz (2x); Seth, Lehmkuhlenring; Sievershütten, Waldring und Armstedt, Dorfstraße. Die Einbrüche bzw. Einbruchsversuche fanden hauptsächlich am 06.11.18, zwischen 08:00 und 09:00 Uhr sowie am späten Nachmittag bzw. frühen Abend statt. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Täterbeschreibungen liegen nicht vor. Die Soko Wohnung hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de