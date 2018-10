Bad Segeberg (ots) – Bereits am Freitag, den 05.10.2018, ist es in der Elsa-Brändström-Straße zu einem körperlichen Übergriff auf einen Jugendlichen aus Kaltenkirchen gekommen. Drei Täter flüchteten unerkannt. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen nach hat der Jugendliche gegen 15:20 Uhr bei einer Auffahrt vor einem Haus gestanden, als sich die späteren männlichen Täter näherten. Nach vorangegangenen verbalen Beleidigungen schlug eine der Personen mehrfach auf den Jugendlichen ein. Als dieser zu Boden ging, setzte der Angreifer die Schläge fort. Die beiden Anderen sollen den Schläger mit ihren Worten kontinuierlich angestachelt haben. Erst als eine vorbeigehende Frau die drei Männer zum Aufhören aufgefordert hätte, hätten sie von ihm abgelassen und seien in Richtung Therese-Giehse-Straße gelaufen. Dort verlor der Jugendliche den Sichtkontakt zu den Tätern. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Seinen Angaben zufolge sollen die Angreifer im Alter von ungefähr 20 Jahren und circa 1,80 Meter groß bei schlanker Statur sein. Alle sollen nach Alkohol gerochen haben. Die Ermittler des Polizeireviers Kaltenkirchen bitten in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen – insbesondere die das Geschehen passierende Frau – Kontakt unter der Rufnummer 04191 3088-0 aufzunehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de