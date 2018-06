Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Kaltenkirchen zu zwei Bränden gekommen. Am Montag brannte um 23:30 Uhr auf einem Spielplatz im Rosmarinweg ein Klettergerüst mit Spielhaus. Um 00:45 Uhr rückten die Kollegen erneut aus. Zu diesem Zeitpunkt brannte in der Straße Am Kretelmoor ein Auto. Der Mazda wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Ein daneben geparktes Fahrzeug wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. In beiden Fällen ist ein Fremdverschulden nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die weiteren Ermittlungen dazu übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Bränden machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-0 mit der Polizei in Bad Segeberg in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de