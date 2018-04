Bad Segeberg (ots) – Seit heute Mittag wird die 15-jährige Marian Salem vermisst. Sie ist zuletzt gegen 13:00 Uhr in der Dorfstraße in Kattendorf gesehen worden. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und Verbreitung der Fahndung durch die Medien. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Entsprechend wendet sich die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Marian ist 1,65 m groß. Sie trägt dunkle kurzgeschorene Haare. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sie mit einem weißen Wintermantel mit Fellkragen und einer Jeans bekleidet sein. Die junge Frau weist autistische Züge auf und kann Gefahren nicht einschätzen. Hinweise auf ihren möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort der Person bitte umgehend an die 110. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de