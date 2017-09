Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz an der Henstedter Straße gekommen. Dabei wurde ein silberner Mercedes an der linken Stoßstange beschädigt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 04193 / 99130 an die Polizei in Henstedt-Ulzburg zu wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de