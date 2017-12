Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Samstag ist es in der Straße Achter de Höf zu einem Unfall gekommen, bei dem sich zwei entgegenkommende Autos die Seitenspiegel abgefahren haben. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 12:20 Uhr ein 48-Jähriger aus einer Gemeinde im Kreis Segeberg mit seinem VW Passat die Straße Achter de Höf aus Richtung Feuerwehr kommend als ihm ein recht mittig fahrender schwarzer BMW aus Richtung Kaltenkirchener Straße entgegenkam. Trotz Abbremsen und Fahrens an den Bordstein konnte der VW-Fahrer die Kollision der Seitenspiegel nicht verhindern. Nach der Berührung soll der BMW seine Fahrt fortgesetzt haben. Der Unfallgegner konnte den Wagen kurz darauf verlassen in der Straße Karkloh feststellen und informierte daraufhin die Polizei. Beamte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg suchten daraufhin die Halteranschrift des BMW in Henstedt-Ulzburg auf, trafen allerdings lediglich die Fahrzeughalterin an, deren Lebensgefährte das Fahrzeug geführt haben sollte. Der flüchtige Unfallfahrer erschien daraufhin gegen 14:30 Uhr auf der Polizeistation. Hier erklärte der Mann, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Problematisch für ihn, dass die Polizisten bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von zwei Promille feststellten und daraufhin seinen Führerschein beschlagnahmten. Den 39jährigen Norderstedter erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, die den Unfall sowie den im Karkloh abgestellten BMW bzw. dessen Fahrer gesehen haben. Hinweise bitte an die 04193 99130. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de