Bad Segeberg (ots) – Gestern Nachmittag ist es in Kisdorferwohld zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Autos gekommen. Die Verursacherin war alkoholisiert. Um 16:50 Uhr fuhr eine 67-Jährige aus dem Kreis Segeberg mit ihrem Opel auf der Sievershüttener Straße (Kreisstraße 21) in Richtung Wakendorf II. Im Kreuzungsbereich mit der Segeberger Straße (Landesstraße 233) kollidierte sie mit dem BMW eines 52-jährigen Sievershütteners. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der vorfahrtsberechtigen Segeberger Straße in Richtung Oeringerdamm. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW gegen einen im Kreuzungsbereich wartenden Audi eines 34-jährigen Mannes aus Todesfelde geschleudert. Die Verursacherin erlitt durch den Unfall einen Schock. Die beiden männlichen Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei der Opel-Fahrerin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Die Beamten brachten die Unfallfahrerin auf die Dienststelle. Dort stellten sie ihren Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe bei der Frau. Die verunfallten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Schadenhöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de