POL-SE: Klein Nordende, Sandweg / Hundehalterin gesucht

Bad Segeberg (ots) – Wie der Polizei erst später mitgeteilt wurde, wurde bereits am Donnerstag, den 17.11.16, um 14.15 Uhr, ein 38-jähriger Elmshorner durch einen Hundebiss verletzt. Der Vorfall ereignete sich im Sandweg in Klein Nordende. Der 38-Jährige war im Sandweg am Spazieren. Am Straßenanfang unterhielten sich zwei Frauen, bei denen mehrere Hunde waren. Einer der Hunde lief zu dem Elmshorner und biss ihn in den rechten Oberschenkel. Bei dem Hund handelt es sich um eine Mischung aus Boxer und Bulldogge mit dunklen, kurzen Haaren. Eine der Frauen, bei der es sich vermutlich um die Hundebesitzerin handelt, erkundigte sich nach dem Befinden des Mannes. Der 38-Jährige begab sich aufgrund von Kreislaufproblemen nach Hause und musste im weiteren Verlauf einen Arzt aufsuchen. Zu einem Personalienaustausch war es nicht gekommen. Die Polizei Elmshorn bittet daher die Hundehalterin oder Personen, die Hinweise auf diese geben können, sich unter 04121-8030 zu melden. Die vermutliche Hundehalterin ist schlank, etwa 35 Jahre alt und zirka 1,70 bis 1,75 m groß. Sie sprach fließend Deutsch, hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild und war mit einem Parka und einer Mütze bekleidet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de