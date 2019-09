Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, d. 01.09.19, kam es in Klein Nordende zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Im Laufe der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei einem Beteiligten Atemalkohol fest. Gegen 13:50 Uhr befuhr ein 26-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg mit seinem Toyota die Dorfstraße in Richtung Elmshorn. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto, stieß erst gegen den Bordstein und dann gegen einen entgegenkommenden Volvo mit Pferdeanhänger. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 26-Jährige leicht. Der 57-jährige Volvo-Fahrer aus Uetersen und seine zwei Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Das im Anhänger transportierte Pferd überstand den Verkehrsunfall ebenfalls unbeschadet. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 13000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von 1,60 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Rettungskräfte verbrachten ihn zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Dort entnahm auch ein Arzt die Blutprobe. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de