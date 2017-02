POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop, Bevern / Polizei informiert über Möglichkeiten des Einbruchschutzes

Bad Segeberg (ots) – In der kommenden Woche finden in Klein Offenseth-Sparrieshopp und Bevern weitere Präventionsveranstaltungen der Polizeidirektion Bad Segeberg statt, zu denen die Polizei interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Umland einlädt. Carsten Wegner vom Sachgebiet Prävention wird am Mittwoch, den 08. Februar 2017, um 16.00 Uhr, in den Räumlichkeiten des Gemeindehauses in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Rosenstraße) einen Vortrag rund um das Thema Einbruchschutz halten und den Zuhörern anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Außerdem gibt er Tipps und Tricks aus dem Bereich „Sicherheit im Alltag“. Am Donnerstag, den 09. Februar 2017, wiederholt der Polizeikommissar seinen Vortag im Gemeindezentrum Bevern, Hauptstraße 22, um 15.00 Uhr. Der Eintritt ist jeweils frei Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

