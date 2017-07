POL-SE: Klein-Offenseth-Sparrieshoop – Elmshorn / Verkehrskontrolle

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 04.07.17, führten Beamte vom Polizeirevier Elmshorn eine Geschwindigkeitskontrolle in Klein Offenseth-Sparrieshoop durch. Zwischen 10.50 und 11.50 Uhr wurden 61 Fahrzeuge in der Rosenstraße gemessen. Erlaubt sind dort 50 km/h. Es wurden zwölf Verstöße festgestellt. Der höchste Wert lag bei 73 km/h. Bereits am Montag, den 03.03.17, hatten Polizeibeamte vom Polizeirevier Elmshorn zwischen 10.50 und 13.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Rethfelder Ring in Elmshorn durchgeführt. Hier sind 30 km/h erlaubt. 68 Fahrzeuge wurden gemessen. Davon fuhren 17 zu schnell. Der Höchstwert lag hier bei 59 km/h. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de